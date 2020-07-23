Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за сутки

Вчера в стране зафиксировали 17 смертей от COVID-19

Коронавирусная инфекция все с большей скоростью распространяется в Украине. За прошедшие сутки, 22 июля, COVID-19 заболели 856 украинцев.

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Как говорят данные СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразился 61 851 наш гражданин. Жизни 1551 инфицированного болезнь унесла (17 за последние сутки). Для 34 000 зараженных все закончилось лучше – им удалось вылечиться (828 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине будет продлен карантин до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

Также мы писали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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