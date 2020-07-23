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Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за сутки

23 июля, 08:26

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Вчера в стране зафиксировали 17 смертей от COVID-19

Коронавирусная инфекция все с большей скоростью распространяется в Украине. За прошедшие сутки, 22 июля, COVID-19 заболели 856 украинцев.

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Как говорят данные СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразился 61 851 наш гражданин. Жизни 1551 инфицированного болезнь унесла (17 за последние сутки). Для 34 000 зараженных все закончилось лучше – им удалось вылечиться (828 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине будет продлен карантин до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

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Также мы писали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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