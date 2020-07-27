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Более 800 заболевших за сутки: появились новые данные по коронавирусу в Украине

27 июля, 09:19

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

От COVID-19 с начала эпидемии вылечились более 36 тысяч украинцев

Коронавирусная инфекция не убавляет темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 26 июля, COVID-19 диагностировали у 807 украинцев.

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Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, с начала эпидемии коронавирусом заразились 65 656 наших граждан. Жизни 1616 инфицированных болезнь унесла (11 за последние сутки). Для 36 122 зараженных все закончилось лучше – им удалось вылечиться (315 за последние сутки).

"За прошедшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медика. Госпитализирован 161 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 65 656 человек, их них 4661 ребенок и 8380 медиков. При этом всего выздоровели 36 122 пациента, летальных случаев – 1616", – уточнил Степанов.

Он отметил, что за прошлые сутки в стране провели 10 779 тестирований, из них 7064 методом ПЦР и 3715 ИФА тестов. Больше всего случаев заражения зафиксировано во Львовской области – 120, Ивано-Франковской – 96 и в Киеве – 70.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что людям, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, ПЦР-тестирование делают бесплатно. Также он объяснил, что делать в случае отказа врачей в бесплатном тестировании.

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