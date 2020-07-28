Коронавирус снова набирает обороты в Украине: более 900 зараженных за сутки

Эпидемия коронавирусной инфекции ускорила темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 27 июля, COVID-19 подтвердили у 919 наших граждан.
Как говорят данные СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразились 66 575 украинцев. Жизни 1629 инфицированных болезнь унесла (13 за последние сутки). А 36 744 зараженным удалось вылечиться (622 за последние сутки).
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что людям, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, ПЦР-тестирование делают бесплатно. Также он объяснил, что делать в случае отказа врачей в бесплатном тестировании.
Также мы писали, что по состоянию на 27 июля шесть областей не были готовы к ослаблению противоэпидемических мер. Эти области не соответствуют критериям Минздрава.
Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":
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