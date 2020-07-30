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В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

30 июля, 08:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии COVID-19 унес жизни 1673 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции все продолжает набирать обороты в Украине. За прошедшие сутки, 29 июля, COVID-19 подтвердили у 1197 наших граждан. Это абсолютный антирекорд по количеству зараженных с начала эпидемии.

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Как говорят данные СНБО, всего коронавирус диагностировали у 68 794 украинцев. Болезнь унесла жизни 1673 инфицированных (23 за последние сутки). А 38 154 зараженным удалось вылечиться (760 за последние сутки).

"На сегодня очередной антирекорд – такого количества больных за сутки у нас еще не было. Также очень большое количество людей, которые госпитализированы – здесь тоже своего рода антирекорд", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Он отметил, что за прошлые сутки в стране провели 31 699 тестирований, из них 15 494 методом ПЦР и 16 205 ИФА тестов. Самое большое количество заболевших за сутки за время эпидемии зарегистрировано и в Киеве (+199). Это связано со вспышкой COVID-19 в одном из общежитий КПИ. На втором месте Львовская область (+131), далее идут Ровенская (+105) и Ивано-Франковская (+104). В двух областях – Херсонской и Луганской – новых случаев не выявили.

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Напомним, 28 июля стало известно, что Кабмин еще на месяц продлил адаптивный карантин, призванный остановить распространение коронавируса, и теперь каждому региону страны присвоен свой уровень опасности, в частности, Киев отнесли к "желтому" уровню опасности.

Тем временем ученые в Гонконге предупреждают, что новый коронавирус в ходе своей эволюции смог лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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