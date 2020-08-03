Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 73 тысячи

За последние сутки в стране зафиксировали 13 смертей от COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по Украине. Только за прошедшие сутки, 2 августа, опасную болезнь диагностировали у 990 человек.

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Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в стране обнаружили 73 158 случаев заражения коронавирусом. Инфекция с начала эпидемии унесла жизни 1738 инфицированных (13 за последние сутки). А 39 876 заболевшим удалось вылечиться (333 за последние сутки).

Самая высокая заболеваемость за минувшие сутки зарегистрирована во Львовской (+138) и Иваног-Франковской (+119) областях, а также в Киеве (+102). В четырех областях – Донецкой, Луганской, Полтавской и Херсонской – нет новых случаев.

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Ранее мы писали, что настоящие показатели распространения инфекции в Украине могут быть на 20-25% выше официальных данных, поскольку тесты на COVID-19 могут ошибаться. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицирован.

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Кроме того, напомним, что карантин в Украине продлили до 31 августа, а с начала месяца страну поделили на четыре эпидемиологические зоны, в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой из них заражения коронавирусом.

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