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Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: данные за сутки

5 августа, 08:44

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в стране от COVID-19 умерли 24 человека

Коронавирусная инфекция все с большими темпами распространяется в Украине. Только за прошедшие сутки, 4 августа, COVID-19 заболел 1271 человек. Это – абсолютный антирекорд по числу зараженных с начала эпидемии.

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Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в стране опасную болезнь диагностировали у 75 490 человек. Инфекция уже унесла жизни 1788 инфицированных (24 за последние сутки). А 41 527 заболевшим удалось вылечиться (914 за последние сутки).

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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А тем временем на западе страны пару городов "бунтуют" из-за того, что их уже определили в "красную" зону. Так, в Тернополе соберется городской совет и будет рассматривать законность определения города "красным", а пока все работает в обычном режиме. А вот в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционным.

Відео: Сергій Надал, Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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