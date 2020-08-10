Українська
$ 27,65
32,68
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 81 тысячу

10 августа, 08:57

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в стране зафиксировали 25 смертей от COVID-19

В Украине продолжает расти количество больных COVID-19. За последние сутки, 9 августа, в стране зафиксировали 1008 новых зараженных.

Реклама

Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 81 957 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 25 украинцев (с начала эпидемии 1922 ). Вылечить от COVID-19 удалось 44 359 инфицированных (387 за последние сутки).

Напомним, правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифре разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

Больше о том, как Украина противостоит COVID-19 смотрите в видеосюжете:

В тренде
В рядах ВСУ еще одна смерть от COVID-19: умерла военнослужащая

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

статистика эпидемия Украина инфекция заражение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с Донбассом
Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с ДонбассомПолитика
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Украина прекратит работу КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата
Украина прекратит работу КПВВ на админгранице с Крымом: названа датаКрым
Украинцы массово отправились на курорт: трасса Одесса – Киев стоит в пробках (видео)
Украинцы массово отправились на курорт: трасса Одесса – Киев стоит в пробках (видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять