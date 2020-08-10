Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 81 тысячу

За последние сутки в стране зафиксировали 25 смертей от COVID-19

В Украине продолжает расти количество больных COVID-19. За последние сутки, 9 августа, в стране зафиксировали 1008 новых зараженных.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 81 957 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 25 украинцев (с начала эпидемии 1922 ). Вылечить от COVID-19 удалось 44 359 инфицированных (387 за последние сутки).

Напомним, правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифре разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

Больше о том, как Украина противостоит COVID-19 смотрите в видеосюжете:

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