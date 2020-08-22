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Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: данные за сутки

22 августа, 08:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в стране зафиксировали 37 смертей от COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции в Украине не убавляет темпы распространения. За прошедшие сутки, 21 августа, COVID-19 подтвердили у 2328 украинцев. Это – абсолютный антирекорд с начала эпидемии.

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По данным системы мониторинга СНБО, всего в стране инфекцию диагностировали у 102 971 человека. Скончались от коронавируса уже 2244 украинца (37 за последние сутки). Вылечить от COVID-19 удалось 51 735 инфицированных (657 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что ученые назвали неожиданный "плюс" пандемии коронавируса. Человечество замедлило темпы истощения ресурсов планеты.

Также напомним, медсестра из Подольской районной больницы в Одесской области рассказала о работе в больнице в условиях эпидемии.

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Ранее мы писали, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.

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О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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