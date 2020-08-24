Коронавирус набирает обороты в Украине: появились новые данные за сутки

За последние сутки в стране от COVID-19 умерли 22 человека

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты в Украине. Только за прошедшие сутки, 23 августа, COVID-19 диагностировали у 1799 человек.

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Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 106 757 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 22 украинца (с начала эпидемии – 2293). Вылечить от COVID-19 удалось 52 524 зараженных (289 за последние сутки).

За последние сутки больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой области – 241, Киеве – 209, Ивано-Франковской – 179, Одесской области – 145.

Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось количество новых больных каждые сутки. Теперь уже числом в две тысячи никого не удивишь. Как говорят врачи, увеличивается не только общее количество зараженных, но и стало больше тяжелых форм заболевания и, соответственно, увеличилась летальность.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

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Также мы писали, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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