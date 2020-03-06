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Коронавирус в Украине: стали известны результаты тестов девяти "подозреваемых"

6 марта, 15:38

Руслан Ровик

В Минздраве получили результаты исследований анализов людей, у которых подозревали коронавирус

По состоянию на 6 марта в Украине не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом: стали известны результаты исследования девяти человек, у которых подозревали наличие вируса.

Об этом сообщили на Telegram-канале Минздрава, посвященного ситуации с COVID-19.

"В Центр общественного здоровья поступило девять сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали негативные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах на заражение коронавирусом проверяли пятерых жителей города. Все они вернулись из путешествий по Европе.

Позже стало известно, что в Черновцах и Черновицкой области местные власти решили объявить карантин – прекратились занятия в вузах и школах, а также рекомендовано прекратить работу детских садов и запретить массовые мероприятия.

Стоит напомнить также, что в Украине будут вводить ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также могут закрывать школы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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лаборатория Минздрав анализы коронавирус

Источник: Сегодня

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