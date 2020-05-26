Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и последние данные про карантин

Карантин в Украине продлен до 22 июня, но уже с 22 мая МОЗ рекомендовал смягчить ограничения. Как неоднократно подчеркивал глава Минздрава Максим Степанов, смягчение карантина не означает его отмену, поэтому вплоть до 22 июня в Украине будут действовать "адаптивный карантин".

То есть в каждом регионе на усмотрение местных властей будут менять условия, либо оставлять на прежнем уровне, согласно рекомендаций МОЗ и количества заражений коронавирусной инфекцией.

В стране с 22 мая действуют смягченные нормы карантина, и уже с 25 мая начал работать общественный транспорт, в том числе метрополитен.

По данным Кабмина, по состоянию на 7:45 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

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Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией вокруг коронавируса: публикуют оперативные сводки Минздрава о числе заразившихся, выздоровевших и скончавшихся, распоряжения центральных и местных властей, направленные на сдерживание распространения COVID-19, а также выкладывают актуальные фото и видео по теме.

26 мая

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14:24 В Харькове одним из очагов вспышки коронавируса стала областная инфекционная больница. В медучреждении COVID-19 подтвердили в 27 медиков.

13:59 Названа дата, когда в Киеве возобновит работу городская электричка.

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13:27 Старт продажи билетов на рейсы "Укрзализныци"ожидается 27 или 28 мая по тем направлениям, где есть соответствующие решения комиссий областей, рассказали в пресс-службе Мининфраструктуры.

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13:19 В Киеве лабораторно подтвердили 58 новых заболевания коронавирусом. Среди них – 16 медиков. Один случай – летальный. Больше всего в левобережной части города – в Дарницком и Днепровском районах.

12:59 Во Франции показали карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и последние данные про карантин

11:49 В Украине не готовы к смягчению карантина семь регионов – Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Волынская области, заявил на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

10:53 В Ивано-Франковской области в Долинской многопрофильной больнице пациентов с COVID-19 приходится лечить в неотремонтированной части инфекционного отделения, где нет ни света, ни комфорта.

10:35 Украина с 1 июня перейдет на третий этап выхода из карантина. В случае соответствия регионов трем условиям для смягчения ограничений, будет разрешено открыть бассейны, спортзалы, пустят межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки, заявил главный санврач страны Олег Ляшко.

10:06 С 26 мая Молдова возобновляет международные перевозки на автобусах и поездах. При этом из-за продления чрезвычайного положения въезд в страну для иностранцев, в том числе и украинцев, все равно запрещен до 30 июня.

09:33 Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны. Сейчас, по его словам, эти заведения работают в ограниченном режиме после смягчения карантина.

09:04 Руководство Минздрава дало онлайн-брифинг по ситуации с эпидемией коронавируса в Украине. На вопросы журналистов ответили глава ведомства Максим Степанов и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

07:46 Инфекцию уже подтвердили у 21 584 человек. За прошлые сутки в стране обнаружили 339 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 644 украинца (21 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 7575 человек (341 за последние сутки).

04:33 Международные организации не закупили и не поставили Министерству здравоохранения продукцию для противодействия распространению коронавируса, в том числе средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время эфира на одном из украинских телеканалов.

04:30 Уже больше двух месяцев вся Украина находится на карантине. Длительная изоляция повлияла не только на бизнес и экономику, процессы в государстве, но и на самих людей. Сайт "Сегодня" изучил данные социологов, которые позволяют оценить, как карантин повлиял и на благосостояние украинцев.

00:31 20% врачей заболели коронавирусом из-за неготовности медицинской системы страны к пандемии – Степанов.

О том, как обстояли дела с карантинными мерами и как жила Украина в условиях карантина до 26 мая – читайте в текствовой сборке "Коронавирус в Украине: статистика и все подробности из регионов".

Больше, о том, что происходило в Украине ранее, читайте в спецтеме сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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