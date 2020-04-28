Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов

Украина ожидает 11 мая, когда Кабинет министров должен принять решение об отмене или продлении режима чрезвычайной ситуации, а также об ослаблении карантина либо ужесточении условий, которые должны уберечь граждан от заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Власти уже предупредили сограждан, что отмена ограничений будет запущена в случае снижения числа заболевших, однако предупредил и о возможном продлении карантина.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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Чтобы сдержать волну заражений, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. До 11 мая действует карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией вокруг коронавируса: публикуют оперативные сводки Минздрава о числе заразившихся, выздоровевших и скончавшихся, распоряжения центральных и местных властей, направленные на сдерживание распространения COVID-19, а также выкладывают актуальные фото и видео по теме.

28 апреля

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15:29 Украинские рестораторы и часть депутатов Верховной Рады попросили у правительства разрешения открыть летние площадки, несмотря на продление всеукраинского карантина .

15:18 В селе Казацком Конотопского района, которое стало очагом вспышки эпидемии COVID-19 в Сумской области, выздоровели все инфицированные , рассказал замдиректора областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреля

14:55В Закарпатской ОГА произошла вспышка коронавируса – инфекцию нашли у семи сотрудников. При этом пятеро сотрудников администрации заболели на прошлой неделе.

14:06 На традиционном совещании в Офисе главы государства президент Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения важную задачу – обеспечить поставки в Украину необходимых медицинских товаров для противодействия коронавирусу.

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13:30 В Умани Черкасской области сотрудники полиции ищут, где похоронили американца с коронавирусом . Обстоятельствами захоронения умершего паломника-хасида занялись копы.

13:08 Львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по коронавирусу , однако подчеркнул необходимость строго придерживаться карантина.

13:01 Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, сколько детей болеют COVID-19 в Киеве . В Киеве коронавирус лабораторно подтвержден у 1298 человек, 78 – за прошлые сутки.

12:29 Украинских заробитчан ждут в Европе, даже несмотря на карантин. Некоторые страны обращаются, но Украина сейчас не рассматривает вопрос организации перелета своих граждан в ЕС на заработки , пока не уляжется пандемия коронавируса, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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12:09 В Харьковской области коронавирус подтвердили у шестимесячной девочки . Всего же за сутки в области подтвердили 25 случаев инфицирования COVID-19.

Больше, о том, что происходило в Украине ранее, читайте в спецтеме сайта "Сегодня".

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