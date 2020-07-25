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Коронавирус в Украине: Степанов рассказал о контроле за процессом лечения

25 июля, 13:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава Минздрава заверил, что врачи пытаются не доводить пациентов до подключения к ИВЛ

Учитывая рекордные показатели распространения коронавируса в Украине, государство внимательно следит за ситуацией в больницах на случай второй волны эпидемии.

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Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, на текущий момент врачи задействовали только 10% аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые там установлены – это около 2700. Сейчас они не очень заняты, то есть из этого количества 170 аппаратов ИВЛ заняты. Наши врачи пытаются делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких", – заверил он.

Также Степанов заверил, что государство предусмотрело средство на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19.

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"Мы постоянно мониторим, как происходит процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, которые необходимы для лечения коронавирусной болезни", – отметил глава Минздрава.

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Напомним, карантин в Украине будет продлен до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также мы писали, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

В частности, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно этому документу, области разделят на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Там будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Кроме того, мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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лечение Минздрав коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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