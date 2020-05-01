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В Украине коронавирусом заразились еще 455 человек

1 мая, 09:29

Станислав Кожемякин

В Украине зафиксировали на 85 новых инфицированных меньше, чем днем ранее

В Украине немного замедлились темпы распространения коронавирусной инфекции – за прошлые сутки было обнаружено 455 новых заразившихся. Это на 85 меньше, чем днем ранее, когда стало известно о 540 новых пациентах.

Таким образом, на сегодняшний день совокупное количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине составляет 10 861. Лидерами по распространению эпидемии являются Черновицкая область (1 667), Киев (1 453) и Ивано-Франковская область (899).

Из них 1 413 выздоровели, причем 175 поправились – за прошлые сутки.

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Также 30 апреля вирус унес жизни 11 человек, а всего с начала эпидемии умерли 272.

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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что запреты из-за коронавируса могут быть сняты, и к лету страна вернется к нормальному состоянию, но правительство не может рисковать, открыв общественные места слишком рано.

Как сообщалось ранее, врачи составляют примерно пятую часть всех заразившихся – инфекцию обнаружили у 2063 медиков. По каждому такому случаю проводится эпидемиологическое расследование.

Кроме того, согласно статистике в Украине смертность от коронавируса превышает средние показатели в 7 областях. Также в Украине от коронавируса больше умирают мужчины, чем женщины, и люди в возрасте более 50 лет.

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эпидемия Минздрав коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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