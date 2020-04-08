Коронавирус в Украине: в больницах – 33 пациента в тяжелом состоянии

В больницах Украины находятся 757 человек с коронавирусом

В больницах Украины по состоянию на утро 8 апреля находятся 757 человек, инфицированных коронавирусом, из них 33 – в критическом состоянии.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время традиционного брифинга.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения находятся 757 человек, из них 37 детей с коронавирусной болезнью. В критическом состоянии – 33 человека, которые нуждаются в интенсивной терапии", - сказал он, добавив, что на амбулаторном лечении находятся 824 человека.

В то же время Ляшко заявил, что в Украине летальные случаи зафиксированы в 16 областях, а показатель летальности составляет 3,1%.

При этом в Испании этот показатель составляет 9,9%, в Италии – 12,6%, во Франции – 9%, а наименьший показатель летальности в Германии (менее 2%) и Южной Корее (1,5%).

О том, как переживают пандемию коронавируса в мире – смотрите в сюжете:

Напомним, с 6 апреля Кабинет министров ввел дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивирует такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. Кабмин разъяснил новые ограничения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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