Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали регионы-"лидеры" по заражению

Больше всего заболевших зафиксировали в Киеве и четырех украинских областях

На фоне нового антирекорда эпидемии коронавируса в Украине названы регионы, где за прошедшие сутки было отмечено больше всего новых случаев заболевания: "лидерами" оказались Киев, а также Одесская, Львовская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

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Об этом заявил на брифинге глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев – 129, Ровенская область – 143, Львовская область – 114, Одесская область – 97 и Ивано-Франковская область – 85", – отметил он.

Также министр добавил, что показатель Ровенской области оказался самым высоким с начала эпидемии, в то же время летальных исходов в этом регионе за прошедшие сутки не зафиксировано.

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Напомним, карантин в Украине будет продлен до 31 августа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также мы писали, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

В частности, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно этому документу, области разделят на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Там будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Кроме того, мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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