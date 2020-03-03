Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, как избежать заражения

После подтверждения в Украине первого случая коронавируса в Министерстве здравоохранения напомнили о мерах профилактики – необходимо как можно чаще мыть руки.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В первую очередь, мы должны знать, что надо мыть руки, достаточно часто мыть руки. Если нет возможности мыть руки, мы должны обрабатывать их антисептическими средствами", - подчеркнул он.

Кроме того, украинцам с симптомами простудных заболеваний рекомендовали не выходить на улицы и не контактировать с другими людьми.

"Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на полтора-два метра от этого человека", – отметил Ляшко.

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Также он призвал украинцев, которые не имеют симптомов простуды, не покупать хирургические маски, поскольку это может привести к дефициту в стране.

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое ощущение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - подчеркнул врач.

Заместитель главы Минздрава добавил, что "человек с симптомами – это именно тот человек, который нуждается в одевании хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни".

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"Не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что мы не будем иметь на глобальном уровне хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, у нас не будет, где их приобрести", - объяснил он.

Ляшко добавил, что "маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей".

Кроме того, врач отметил, что Минздрав при участии министров стран ЕС общался с представителями Всемирной организацией здравоохранения – на встрече также говорилось о том, что не нужно использовать хирургические маски без надобности.

Напомним, что заболевший мужчина 26 февраля вернулся из Италии, где путешествовал с женой. Мужчина попал в Украину через Румынию, въехав через пограничный пункт в Черновицкой области – тогда температурный скриннинг не показал ничего необычного.

Больше о масштабах распространения инфекции и о том, как мир противостоит коронавирусной эпидемии, читайте в спецтеме "Коронавирус уже в Украине: все подробности эпидемии, карта зараженных стран" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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