Коронавирус в Украине: в Минздраве заявляют, что охватить тестами всю страну невозможно

В эти выходные в Украину поступит самая большая поставка тестов для ПЦР-диагностики, но охватить всю страну тестированием будет невозможно, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина",

По его словам, тесты, которые поступят в ближайшее время в Украину, могут обнаружить резкое увеличение числа тех, кто уже заболел коронавирусом. А также то, что всю страну охватить тестированием не получится, но в этом и нет необходимости.

"Об тестирование: в субботу-воскресенье мы ожидаем крупнейшую партию тест-систем, которые позволят обеспечить проверку всех, кто в ней нуждается. В дальнейшем уже отработаны договора на поставку будущих тестов. Так что проблем со следующей недели не должно быть. Это может привести к увеличению случаев заболеваний, но опять-таки: тестированием охватить всю страну невозможно, но так и не должно быть", – заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Также Виктор Ляшко отметил, что Украина тщательно наблюдает за действиями других стран, которые сейчас находятся на пике эпидемии, и учитывает их опыт.

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"Можем смотреть на практику стран, которые уже прошли или проходят пиковое количество заболеваний, там медицинские работники призывают людей не идти на тестирование сразу после того, как был контакт с больным, или тогда, когда люди думают, что у них коронавирусная болезнь. Они рекомендуют обращаться к врачам при появлении первых симптомов. Поэтому главное – самоизолироваться и снизить свою мобильность", – отметил заместитель главы МОЗ.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, что в Украине на COVID-19 тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью, так как установлен следующий алгоритм, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Это уменьшает нагрузку на систему здравоохранения.

Напомним, в Украине подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки поступило 56 подозрений. Эксперты ранее рассказали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости от COVID-19.

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