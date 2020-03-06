Коронавирус в Украине: Зеленского просят закрыть Черновцы

На официальном сайте президента Украины в разделе электронных петиций появился необычный документ – Владимиру Зеленскому предложили "закрыть" Черновицкую область и Черновцы.
"Закрыть Черновицкую область и город Черновцы на карантин сроком на 30 дней и прекратить занятия во всех учебных заведениях", – говорится в тексте петиции.
Документ был опубликован 5 марта и набрал 32 подписи из 25 тысяч необходимых для официального рассмотрения главой государства.
Стоит отметить, что причины таких жестких мер автор петиции "забыл" указать, однако, вероятнее всего, поводом стало обнаружение коронавируса у жителя Черновцов.
Напомним, что накануне в Черновцах и области местные власти решили объявить карантин и прекратить обучение в школах и вузах, а также рекомендовали остановить работу детских садов и отменить проведение массовых и спортивных мероприятий.
В свою очередь, Минздраве предупредил о возможном введении ограничений на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрытии школ.
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