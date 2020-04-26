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Коронавирус в украинских СИЗО: где есть заболевшие и подозрения

26 апреля, 20:33

Станислав Кожемякин

В следственных изоляторах на Западе, Севере, Востоке и в Центре зараженных нет

В нескольких украинских СИЗО существуют подозрения на наличие инфицированных коронавирусом, хотя еще 11 апреля таковых не было вообще.

Об этом 26 апреля у себя в Telegram сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

"Из-за чрезвычайного происшествия, которое случилось в Черновицком СИЗО, где заключенные выразили массовое недовольство принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с подтвержденным диагнозом – коронавирусная болезнь COVID-19, поручила своим представителям выяснить, сколько человек прибыли за последние двое суток в другие СИЗО Украина и какой социально-психологический климат в этих учреждениях", – пишет она.

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В частности, по словам Денисовой, в СИЗО Западного, Восточного, Северного и Центрального регионов заключенных с подозрениями на COVID-19 нет, а все новоприбывшие находятся на 14-дневной изоляции.

В Мариупольском СИЗО COVID-19 подозревают у четырех заключенных – они находятся в изоляционных боксах под наблюдением медиков.

В Кропивницком СИЗО один удерживаемый человек находится на изоляции в медчасти с подозрением. Сейчас ожидаются результаты его тестов.

В Одесском СИЗО пока отсутствуют лица среди персонала учреждения и содержащихся по подозрения / заболевания коронавирусной болезни. Вместе с тем уже сделано 103 тесты работникам учреждения и 46 – удерживаемым лицам на COVID – 19. Результаты тестов ожидаются 28 апреля.

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"Во Львовское учреждение исполнения наказаний №19 24 апреля доставили лицо с неудовлетворительным состоянием здоровья. Его направили в инфекционную больницу. Проведен анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат. Сейчас лицо поместили в карантинную камеру в отдельном корпусе. Оно находится под наблюдением", – добавила Людмила Денисова.

Ситуацию в Черновицком СИЗО омбудсмен назвала спокойной и управляемой, и количество больных – не увеличившимся.

Денисова подчеркнула, что в СИЗО во всех регионах Украины сохраняется удовлетворительный социально-психологический климат.

Напомним, что в целом же по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине было 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных. Также 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая. В лидерах – по-прежнему Киев и Черновицкая область.

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эпидемия СИЗО омбудсмен коронавирус Людмила Денисова

Источник: Сегодня

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