Коронавирус в украинских тюрьмах: министр рассказал о ситуации

По мнению Дениса Малюськи, рано или поздно вирус в пенитенциарную систему попадет

Самый большой вызов для Министерства юстиции во время эпидемии COVID-19 – обеспечить готовность тюрем и СИЗО к противодействию болезни. Об этом в Facebook написал глава ведомства Денис Малюська, который ранее предложил выставить на торги украинские тюрьмы.

"Учреждения исполнения наказаний – закрытые территории с большой плотностью пребывания, наполненные людьми, чье состояние здоровья часто существенно хуже граждан на свободе. Это места, куда вирусу попасть крайне сложно, но распространиться внутри очень легко", – написал он, добавив, что "мы уже обнаружили и не допустили попадания в тюрьму в Черновцах больного коронавирусом".

По мнению Дениса Малюськи, рано или поздно вирус в пенитенциарную систему попадет.

"Скорее всего – через работников ГУИС (Государственная уголовно-исполнительная служба. – Ред.), которые постоянно контактируют с окружающим миром и которые могут быть носителями болезни без проявлений симптомов. Пенитенциарка хронически недофинансировывалась и мы не можем заверить заранее, что все будет идеально", - отметил он.

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Также министр рассказал о мерах, которые принимаются для противодействия вирусу:

проводится ежедневный температурный скрининг персонала и осужденных;

введен запрет на посещение колоний, но разрешены видеосвидания;

проводится ежедневная уборка и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами;

ограничен выезд персонала и перемещение осужденных лиц.

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"Берегите себя и своих близких. Вместе (а точнее по отдельности у себя на карантине) мы победим", – отметил Денис Малюська.

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