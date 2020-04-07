Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в украинских тюрьмах: министр рассказал о ситуации

7 апреля, 09:08

Денис Беспалов

По мнению Дениса Малюськи, рано или поздно вирус в пенитенциарную систему попадет

Самый большой вызов для Министерства юстиции во время эпидемии COVID-19 – обеспечить готовность тюрем и СИЗО к противодействию болезни. Об этом в Facebook написал глава ведомства Денис Малюська, который ранее предложил выставить на торги украинские тюрьмы.

"Учреждения исполнения наказаний – закрытые территории с большой плотностью пребывания, наполненные людьми, чье состояние здоровья часто существенно хуже граждан на свободе. Это места, куда вирусу попасть крайне сложно, но распространиться внутри очень легко", – написал он, добавив, что "мы уже обнаружили и не допустили попадания в тюрьму в Черновцах больного коронавирусом".

По мнению Дениса Малюськи, рано или поздно вирус в пенитенциарную систему попадет.

"Скорее всего – через работников ГУИС (Государственная уголовно-исполнительная служба. – Ред.), которые постоянно контактируют с окружающим миром и которые могут быть носителями болезни без проявлений симптомов. Пенитенциарка хронически недофинансировывалась и мы не можем заверить заранее, что все будет идеально", - отметил он.

Реклама

Также министр рассказал о мерах, которые принимаются для противодействия вирусу:

  • проводится ежедневный температурный скрининг персонала и осужденных;
  • введен запрет на посещение колоний, но разрешены видеосвидания;
  • проводится ежедневная уборка и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами;
  • ограничен выезд персонала и перемещение осужденных лиц.

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионов

"Берегите себя и своих близких. Вместе (а точнее по отдельности у себя на карантине) мы победим", – отметил Денис Малюська.

Более детально о распространении в стране читайте в материале Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тюрьма коронавирус Денис Малюська

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреляУкраина
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Нарушение правил карантина: за что могут оштрафовать
Нарушение правил карантина: за что могут оштрафоватьУкраина
Карантин усилили: что запрещено в Украине с 6 апреля
Карантин усилили: что запрещено в Украине с 6 апреляУкраина
В Украине могут отменить карантин:
В Украине могут отменить карантин: "слуга народа" раскрыл подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...