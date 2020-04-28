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Коронавирус в ВСУ: количество зараженных выросло

28 апреля, 11:24

Денис Беспалов

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения COVID-19 среди военных

Количество случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины выросло до 53 человек. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 07.00 28 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19... За период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения COVID-19.

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"На изоляции (в том числе самоизоляция) – 367 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 149 человека", - отметили в Минобороны.

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Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9 410 случаев инфицирования COVID-19. Умерли 239 человек, 992 пациента уже выздоровели.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока невозможно определить количество бессимптомных людей, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).

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Минобороны ВСУ коронавирус

Источник: Сегодня

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