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Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки

16 августа, 12:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

Среди выявленных в Украине за последние сутки 1637 случаев заражения COVID-19 33 зарегистрированы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

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"По состоянию на 10:00 16 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 429 человек. Всего за время пандемии выздоровели 767 человек, летальных исходов – 6", – говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) в ВСУ находятся 733 человека. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток, – 109 человек.

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11 заболевших военнослужащих находятся в учреждениях здравоохранения. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 23 человека.

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"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – отметили в командовании.

Напомним, вирусологи прогнозируют украинцам "трудную" осень, а карантин в Украине могут продлить до зимы.

По состоянию на 12 августа в Украине 9 областей оказались не готовы к ослаблению карантина. Причем в некоторых облцентрах депутаты местного уровня выступили против того, что их города включили в "красную" зону.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин ВСУ изоляция коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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