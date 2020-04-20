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Коронавирус в ВСУ: у военных обнаружили еще четыре случая заражения COVID-19

20 апреля, 16:13

Ксения Капустинская

Заболевание подтвердилось среди военнослужащих Житомирского военного института

Не только среди населения по всей Украине, но и в Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет число зараженных коронавирусом. Так, по данным командования Медицинских сил ВСУ, 20 апреля подтверждены еще четыре случая заболевания COVID-19 у военнослужащих Житомирского военного института имени С. П. Королева.

Военнослужащие с 8 апреля находились на обсервации в изоляторе военного института из-за того, что контактировали с больным лицом, говорится в сообщении командования в Facebook. В частности, курсант контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание COVID-19.

"После получения этой информации 8 апреля военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 молодой человек был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя", – говорится в сообщении.

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Теперь срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР-тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.

В целом по состоянию на утро 20 апреля зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.

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COVID-19: в Украине выросло число зараженных

Согласно данным Центра общественного здоровья по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, как в Украине тестируют на коронавирус. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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А о том, насколько украинцы переживают из-за риска заразиться коронавирусом, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВСУ Украина военнослужащие заражение коронавирус заболевшие

Источник: Сегодня

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