Коронавирус возвращается: все подробности новой вспышки COVID-19 в Украине

Коронавирус поставил в Украине новый антирекорд: по сообщению Центра общественного здоровья Украины, только за 10 июня было зафиксировано 689 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция уже унесла жизни 854 украинцев (21 за последние сутки). Еще 13 141 зараженных удалось вылечить (372 за последние сутки). Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Украинцы устали от карантина"

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине совпал с периодом адаптивного карантина, на который страна перешла 22 мая и который связан с рядом смягчений норм карантинного режима. В частности, уже с 25 мая начал работать общественный транспорт, в том числе метрополитен.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что такой всплеск эпидемии связан с тем, что украинцы просто перестали соблюдать карантинные правила. Об этом он сказал на брифинге 11 июня.

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"Такого антирекорда у нас еще не было даже в самые тяжелые времена в апреле месяце, когда у нас была достаточно напряженная ситуация – мы все переживали, мы все следили за тем, что происходит, в том числе в мире. У нас никогда не было 689 человек, заболевших за один день. Уже на протяжении недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни", – сказал он.

Степанов в очередной раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать те правила безопасности и те рекомендации, которые у нас есть. Он напомнил, что уже и президент обращался и отмечал, что карантин не отменен, что угроза никуда не делась.

"Но посмотрите на улицы, посмотрите, что происходит вокруг вас… Мы все вышли из карантина, мы решили, что его уже не существует, что такой угрозы, как COVID-19, нет. Просто посмотрите на цифры, которые мы каждый день фиксируем, в том числе и на цифры летальных случаев – вчера 23 человека, сегодня 21 (летальных – Ред.)", – сказал министр.

Глава Минздрава напомнил, что в Украине происходит ослабление карантина, и когда предлагалось смягчение ограничений, то понимали, что украинцы уже устали, но это было четко просчитано с учетом необходимых правил безопасности.

"Почему все решили, что можно не соблюдать полностью (карантин. – Ред.)? Нужно понимать, что все эти меры безопасности, карантинные меры, все, что мы предлагаем и рекомендуем, – это прописано для всех украинцев. Мы знаем, что при соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться", – сказал Степанов.

Министр добавил, что в сложившейся ситуации будут предлагаться некоторые меры ради здоровья украинцев. Правда, какие именно, не уточнил.

Где больше всего заболевших

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Киев. В столице за последние сутки количество заболевших увеличилось на 91 человека, умерли четверо больных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своих страницах в социальных сетях. Таким образом, на сегодняшний день в городе уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19. В числе заболевших:

55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Заразились в том числе пятеро медиков медиков. Всего в больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе – 24. Соломенском и Святошинском – по 12, а в Днепровском районе – 10 случаев.

Но есть и хорошие новости: за сутки в столице выздоровели 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

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Львовская область. К сожалению, в регионах ситуация ничем не лучше. Новый рекорд по заболевшим и умершим поставила Львовская область, где 10 июня подтвердили 125 новых случаев заражения.

"Это составляет 19,5% от общего количества протестированных. Такая динамика у нас в среднем есть за последние дни. За время карантина имеем уже 90 подтвержденных смертей по области", – рассказала заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

С начала эпидемии во Львовской области коронавирусом заразились 2414 человек. Только за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 640 ПЦР-тестов. Также отметим, что 72 новых заболевших – жители Львова.

В Волынской области, где вспышку коронавируса обнаружили среди офисных работников, также резко возросло число больных COVID-19. За последние сутки в регионе обнаружили 101 новый случай, рассказала главный государственный санитарный врач Волыни Наталия Янко.

Больше всего новых зараженных зафиксировали во Владимир-Волынском районе и Ковеле. Во Владимир-Волынском районе очагом вспышки инфекции стала местная птицефабрика – там обнаружили 43 новых инфицированных. Врач отметила, что на распространение вируса повлияло то, что на этой фабрике работают жители соседних населенных пунктов и они ежедневно добираются на работу.

А тем временем 10 июня Украина перешла к очередному этапу ослабления карантина – разрешили открыть гостиницы и проводить культурные мероприятия. Однако в Минздраве заявили, что не все регионы отвечают необходимым критериям. В "черный список" вошли Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус.

Киев также вошел в число городов, где не удалось перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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