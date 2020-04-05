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  1. Последние новости Украины

Коронавирус все больше атакует: онлайн-трансляция брифинга Ляшко

5 апреля, 10:10

Сергей Мартынец

Каждый день количество инфицированных и умерших растет

Министерство здравоохранения дает брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко – сообщит, среди прочего, свежие данные по количеству зараженных COVID-19 в Украине.

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Коронавирус в Украине: статистика за 5 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 4 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1225 случаев заражения коронавирусом, 32 закончились летальным исходом. Растет и количество выздоровевших – их уже 25. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В то же время Виктор Ляшко рассказывал, что пик заболеваемости в Украине ожидается во второй половине этого месяца, начиная с 14-15 апреля. По его словам, в этот период можно ожидать массовое поступление тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большое количество негативных последствий, в том числе летальных. В связи с этим в Украине усилили карантин с 6 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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