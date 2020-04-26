Коронавирус в Украине: каждый пятый зараженный – медик

Больше всего больных врачей – в Черновицкой области

По состоянию на утро 26 апреля в Украине коронавирусом заразились 1676 медработников. При этом, только за последние сутки СOVID-19 обнаружили у 101 медработника. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Самое большое число заболевших медицинских работников у нас в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях", – сообщил глава МОЗ.

По его мнению, Черновицкая область стала лидером по заболеваемости СOVID-19 среди медиков по причине того, что данный регион является первым в Украине по количеству заболевших. В области проходила массовая регистрация больных.

Отметим, что всего по состоянию на утро 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая. В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Черновцахврачи продолжают бороться за жизнь пятилетней девочки, инфицированной коронавирусом – ребенок находится в реанимации областной детской больницы. Также мы писали, что в больницах Черновцов уже заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук.

О том, могут ли COVID-19 болеть животные – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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