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  1. Последние новости Украины

Коронавирусом заболели почти тысяча украинских медиков

18 апреля, 13:13

Руслан Ровик

За сутки инфекцию подтвердили у 99 украинских медиков

В Украине по состоянию на утро 18 апреля инфицирование коронавирусом было подтверждено у 978 медицинских работников. За прошедшие сутки заболели 99 сотрудников лечебных учреждений.

Об этом на брифинге сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 444 человека. Из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано восемь летальных случаев. Но хорошая новость в том, что 29 человек, в том числе один ребенок и четыре медицинских работника, выздоровели", - сказал он.

Брифинг главы Минздрава 18 апреля

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Напомним, ранее глава Минздрава заявлял, что в Украине было зафиксировано почти 800 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Он заявил, что Минздрав отдельно анализирует каждый такой случай.

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По данным на утро 18 апреля в Украине было зафиксировано 5106 случаев инфицировния коронавирусом. Заболевания для 133 человек закончились летальным исходом.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 18 апреля

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медики врачи Минздрав инфекция коронавирус Степанов Максим Степанов

Источник: Сегодня

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