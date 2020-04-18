От инфекции в стране скончались 133 человека

В Украине снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19подхватили 5106 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", – говорится в сообщении.

От инфекции в стране скончались 133 человека. 275 пациентов удалось вылечить. За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения.

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Итак, инфицированные были обнаружены в:

В тренде Коронавирус атакует: число зараженных в Украине превысило 5 тысяч

Винницкая область – 319 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 166 случаев;

Запорожская область – 127 случаев;

Ивано-Франковская область – 462 случая;

Кировоградская область – 234 случая;

Киев – 770 случаев;

Киевская область – 280 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 31 случай;

Одесская область – 106 случаев;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровенская область – 283 случая;

Сумская область – 82 случая;

Тернопольская область – 366 случаев;

Харьковская область – 62 случая;

Херсонская область – 56 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черновицкая область – 840 случаев;

Черкасская область – 141 случай;

Черниговская область – 12 случаев.

Всего с начала эпидемии в украинские больницы поступило 16 637 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть около 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.

Также мы сообщали, что украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий, который могут ослабить после 24 апреля.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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