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  1. Последние новости Украины

Коронавирус атакует: число зараженных в Украине превысило 5 тысяч

18 апреля, 09:30

Тина Наринецкая

От инфекции в стране скончались 133 человека

В Украине снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19подхватили 5106 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", – говорится в сообщении.

От инфекции в стране скончались 133 человека. 275 пациентов удалось вылечить. За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения.

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Итак, инфицированные были обнаружены в:

В тренде
Коронавирус атакует: число зараженных в Украине превысило 5 тысяч
  • Винницкая область – 319 случаев;
  • Волынская область – 134 случая;
  • Днепропетровская область – 104 случая;
  • Донецкая область – 14 случаев;
  • Житомирская область – 197 случаев;
  • Закарпатская область – 166 случаев;
  • Запорожская область – 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 462 случая;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • Киев – 770 случаев;
  • Киевская область – 280 случаев;
  • Львовская область – 221 случай;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Николаевская область – 31 случай;
  • Одесская область – 106 случаев;
  • Полтавская область – 49 случаев;
  • Ровенская область – 283 случая;
  • Сумская область – 82 случая;
  • Тернопольская область – 366 случаев;
  • Харьковская область – 62 случая;
  • Херсонская область – 56 случаев;
  • Хмельницкая область – 41 случай;
  • Черновицкая область – 840 случаев;
  • Черкасская область – 141 случай;
  • Черниговская область – 12 случаев.

Всего с начала эпидемии в украинские больницы поступило 16 637 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть около 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.

Также мы сообщали, что украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий, который могут ослабить после 24 апреля.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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