Коронавирус атакует: число зараженных в Украине превысило 5 тысяч

В Украине снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19подхватили 5106 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
"По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", – говорится в сообщении.
От инфекции в стране скончались 133 человека. 275 пациентов удалось вылечить. За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения.
Итак, инфицированные были обнаружены в:
- Винницкая область – 319 случаев;
- Волынская область – 134 случая;
- Днепропетровская область – 104 случая;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 197 случаев;
- Закарпатская область – 166 случаев;
- Запорожская область – 127 случаев;
- Ивано-Франковская область – 462 случая;
- Кировоградская область – 234 случая;
- Киев – 770 случаев;
- Киевская область – 280 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Луганская область – 9 случаев;
- Николаевская область – 31 случай;
- Одесская область – 106 случаев;
- Полтавская область – 49 случаев;
- Ровенская область – 283 случая;
- Сумская область – 82 случая;
- Тернопольская область – 366 случаев;
- Харьковская область – 62 случая;
- Херсонская область – 56 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черновицкая область – 840 случаев;
- Черкасская область – 141 случай;
- Черниговская область – 12 случаев.
Всего с начала эпидемии в украинские больницы поступило 16 637 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть около 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.
Также мы сообщали, что украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий, который могут ослабить после 24 апреля.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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