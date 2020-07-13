"Короткие шорты лучше отложить": синоптик предупредила о похолодании

Особенно прохладно будет вечером, ночью и утром

В Украину пришло похолодание, и оно продолжится во вторник. 14 июля температура воздуха будет колебаться в районе 18-23 градусов (это после совсем недавних +34). Также ожидаются периодические дожди в ряде областей.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, прохладный воздух во вторник будет охватывать большинство территории Украины.

"В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23 градусов. На юге и юго-востоке будет теплее, комфортные 20-26 градусов. Ветер будет завивать с северо-запада и периодическими порывами добавит прохлады. Поэтому пока что бретельки и короткие шорты можно отложить. Дожди наиболее вероятные во вторник на Черниговщине, Сумской, Полтавской областях – там могут быть даже грозовые ливни. На остальной территории Украины местами локальные дожди, местами просветления. Без существенных осадков лишь на юге и востоке", – написала Диденко.

Читайте также: Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видео

Реклама

В Киеве вторник обещает быть прохладным, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха и совсем холодным: ночью, вечером, утром – 13-17 градусов, а днем – ​​всего 18-20 градусов. Существенные осадки в столице вряд ли стоит ожидать, разве что локально может быть небольшой кратковременный дождь.

Как сообщали новости "Сегодня", дожди и грозы, которые обрушились на восточные, центральные и северные области, не прошли без последствий. Из-за них без света остались 23 населенных пункта. Накрыли дожди и западную Украину – дороги ушли под воду, а мужчину убила молния.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама