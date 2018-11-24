Короткое потепление и дожди со снегом: прогноз погоды в Украине на неделю

В Украину пришла пусть пока и не календарная, но уже совсем настоящая зима со снегом и морозами. Правда, на днях синоптики пообещали украинцам недолгий визит антициклона Constantin, который должен принести сухую погоду. Сайт "Сегодня" разузнал более детально, какой погоды ждать этих на выходных и на следующей рабочей неделе.

24 ноября, в субботу на западе и юге страны днем можно ожидать плюсовой температуры воздуха, пусть плюс этот почти символический – от 0 до 2 градусов тепла, сообщает "Укргидрометцентр". В остальных регионах в среднем от -1 до -4 градусов мороза. Ночью холодней всего будет в восточных областях: до -11 мороза. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях выпадет снег.

25 ноября, в воскресенье снег ожидается уже и в северных, и в части центральных областей. На западе Украины будет идти мокрый снег или дождь. При этом по всей стране резко потеплеет – на западе и на юге днем до 6-9 градусов тепла, в центре – до 2 тепла, в восточных областях – до 1 градуса выше нуля. На севере столбик термометра днем будет колебаться в диапазоне от -2 до 0 градусов.

26 ноября, в понедельник осадки уже по всей стране – в большинстве регионов это мокрый снег, на юге дождь. Температура воздуха днем в западных областях от -1 до +2 градусов (и только в Закарпатской области – от 5 до 7 тепла), на севере от -2 до 0, в центральных областях от 0 до +2, в восточных от -1 до +1, и на юге от 7 до 13 градусов выше нуля.

27 ноября, во вторник по всей северной части страны без осадков, переменная облачность, в остальных регионах снег или дожди. В западных и северных областях днем мороз от -4 до -2 градусов, в центре от -2 до 0, в восточных областях от +1 до +3 градусов, и на юге от +4 до +12 (в Крыму).

28 ноября, в среду мокрого снега стоит ждать уже только на востоке и юге Украины, в остальных регионах без осадков. Температура воздуха днем останется на том же уровне, что и накануне. Ночью холодней всего будет в центральной части страны – до 8 градусов мороза.

Народный прогноз погоды

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. Обычно с этого дня начинает студить и морозить, пишет сайт "Синоптик". Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

26 ноября – в этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. В это время "всякая зябь останавливается в росте", то есть земля погружается в сон до весны. Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег — к ненастному маю (сравните с официальным прогнозом на этот день – Ред.); иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым: "На Филиппа ворона каркнет — к оттепели".

28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе говорили, что если в этот день выпадет снег, то "лежать ему до половодья", то есть до весны. Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода — мокрый май.