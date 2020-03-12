Корпорация "Биосфера" первой в Украине выпустила биоразлагаемые влажные салфетки из 100% хлопка

Влажные салфетки торговой марки Smile baby станут первыми на рынке салфетками для детской гигиены от украинского производителя, которые изготовлены из хлопкового волокна и полностью разлагаются

Салфетки станут еще одним продуктом корпорации в категории GoGreen. Ранее "Биосфера" представила первые в Украине биоразлагаемые и компостируемые пакеты для мусора, при производстве которых не используется полиэтилен. В планы корпорации входит расширение серии продуктов GoGreen из материалов, которые не будут наносить вред окружающей среде.

По своим потребительским свойствам новые хлопковые салфетки прочные и мягкие, состав гипоаллергенного пропитывающего лосьона содержит до 99% воды. Составляющие лосьона безопасны для обработки детской кожи.

"Отказ от продуктов нефтепереработки, минимизация их использования при производстве одноразовой продукции – общемировой тренд, который будет только укрепляться. "Биосфера" видит свою роль в том, чтобы формировать этот тренд в Украине и прививать культуру осознанного потребления. Наша программа Go Green будет выполнять еще и образовательную функцию. Мы планируем проводить информационные кампании и рассказывать о свойствах и преимуществах натуральных и экологичных продуктов. Программа будет включать маркировку продукции знаком Go Green, чтобы ее можно было легко идентифицировать", – комментирует директор бизнес-направления Hygiene корпорации "Биосфера" Александр Лавров.

Салфетки уже можно найти в розничных сетях и онлайн-магазинах.

Ассортимент натуральных товаров для личной гигиены также включает влажную туалетную бумагу Smile, органическую серию ватных дисков и ватных палочек бренда Novita. "Биосфера" – единственная в Украине компания, которая владеет полным циклом производства пакетов для мусора из переработанной гранулы полиэтилена. Рециклинговый завод корпорации – самый большой и современный в Украине и перерабатывает до 800 тонн полиэтилена каждый месяц. Большая часть переработанной гранулы используется в производстве пакетов для мусора "Фрекен БОК".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама