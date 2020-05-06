Корпорация "Биосфера" запустила самое современное в Украине производство подгузников

"Биосфера" запустила новейшую линию по производству подгузников, которая была собрана и запущена за 7 недель в условиях карантина полностью силами производственной команды корпорации при дистанционном консультировании производителя оборудования.

Линия была приобретена у итальянской компании ANDRITZ DIATEC s.r.l. Компания входит в ТОП-3 мировых лидеров, специализирующихся на оборудовании для производства гигиенической продукции, на котором работают Kimberly-Clark (Huggies), Ontex (Dada) и другие международные игроки. Линия установлена в Днепре на производственной площадке завода "КПД".

Общая сумма инвестиций в проект составляет 7 млн евро. Производительность линии – 650 подгузников в минуту, полная мощность завода – на уровне 18 000 000 подгузников в месяц.

Производство возглавил Роберт Дрея, специалист из Канады с многолетним опытом работы в Procter & Gamble.

"Карантинные меры, введенные во всем мире, могли серьезно нарушить наши планы. Мы приняли оборудование и ожидали специалистов из Италии, которые должны были на месте обеспечить сборку и наладку. Но границы закрыли, поэтому мы могли только получать их консультацию в режиме онлайн. В результате наша команда не допустила ни одной ошибки: мы самостоятельно наладили одну из самых высокотехнологичных линий по производству подгузников в мире. Коллеги из Италии, которые нас консультировали, не могли поверить в то, что мы это сделали в дистанционном режиме без их личного присутствия. Благодаря отдаче и профессионализму команды, все получилось, и я рад, что могу быть частью запуска продукта, качество которого не вызывает сомнений", – говорит Роберт Дрея.

Производительность этой линии способна покрыть 15-20% общего объема потребности Украины в подгузниках. "Биосфера" рассчитывает достичь этой доли рынка за несколько лет.

"Мы первыми среди украинских компаний запустили производство подгузников такого уровня и масштаба, чтобы обеспечить потребителей в Украине продуктом высокого качества, который не уступает уровню европейских брендов – это доказывают и лабораторные исследования, и потребительские тесты. Мы готовили этот проект несколько лет, выбирая оптимальную линию среди мировых производителей оборудования. В наших планах выпускать подгузники под несколькими собственными брендами и производить СТМ для крупных национальных сетей. Самый первый бренд подгузников в категории value for money мы презентуем уже на следующей неделе – мы выходим с уникальным предложением, которое крайне актуально в разгар сложного экономического периода, – комментирует Андрей Здесенко, основатель и СЕО "Биосферы". – Это был огромный вызов для всей команды, особенно с учетом карантинных условий и невозможности приезда итальянцев. Запуск этого проекта стал воплощением накопленного опыта в производстве и маркетинге и желания обеспечивать миллионы потребителей качественным продуктом. Мы лидеры на рынке товаров для дома и персональной гигиены, и сейчас наша амбиция – заслужить доверие родителей к такому технологичному продукту, как подгузник made in Ukraine".

Всю первую партию подгузников – а это около 300 000 штук – корпорация приняла решение направить на благотворительность. При поддержке фондов "Твоя Опора", Kiddo и "Клуб Добродіїв" подгузники будут переданы социальным службам, коммунальным медучреждениям, многодетным семьям и одиноким родителям в сложном материальном положении.

Справка о компании. Корпорация "Биосфера" – лидер по производству и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Восточной Европе и Центральной Азии. Сегодня продукция компании представлена на 25 рынках, а в продуктовом портфеле корпорации более 2000 наименований товаров под торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit и др.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама