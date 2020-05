Корпорация "Биосфера" запустила самое современное в Украине производство подгузников

"Биосфера" запустила новейшую линию по производству подгузников, которая была собрана и запущена за 7 недель в условиях карантина полностью силами производственной команды корпорации при дистанционном консультировании производителя оборудования.

Линия была приобретена у итальянской компании ANDRITZ DIATEC s.r.l. Компания входит в ТОП-3 мировых лидеров, специализирующихся на оборудовании для производства гигиенической продукции, на котором работают Kimberly-Clark (Huggies), Ontex (Dada) и другие международные игроки. Линия установлена в Днепре на производственной площадке завода "КПД".

Общая сумма инвестиций в проект составляет 7 млн евро. Производительность линии – 650 подгузников в минуту, полная мощность завода – на уровне 18 000 000 подгузников в месяц.

Производство возглавил Роберт Дрея, специалист из Канады с многолетним опытом работы в Procter & Gamble.

Производительность этой линии способна покрыть 15-20% общего объема потребности Украины в подгузниках. "Биосфера" рассчитывает достичь этой доли рынка за несколько лет.

"Мы первыми среди украинских компаний запустили производство подгузников такого уровня и масштаба, чтобы обеспечить потребителей в Украине продуктом высокого качества, который не уступает уровню европейских брендов – это доказывают и лабораторные исследования, и потребительские тесты. Мы готовили этот проект несколько лет, выбирая оптимальную линию среди мировых производителей оборудования. В наших планах выпускать подгузники под несколькими собственными брендами и производить СТМ для крупных национальных сетей. Самый первый бренд подгузников в категории value for money мы презентуем уже на следующей неделе – мы выходим с уникальным предложением, которое крайне актуально в разгар сложного экономического периода, – комментирует Андрей Здесенко, основатель и СЕО "Биосферы". – Это был огромный вызов для всей команды, особенно с учетом карантинных условий и невозможности приезда итальянцев. Запуск этого проекта стал воплощением накопленного опыта в производстве и маркетинге и желания обеспечивать миллионы потребителей качественным продуктом. Мы лидеры на рынке товаров для дома и персональной гигиены, и сейчас наша амбиция – заслужить доверие родителей к такому технологичному продукту, как подгузник made in Ukraine".