Корректно попросили: как худрука хора им. Веревки убедили выступить в скандальном номере "Квартала 95"

Коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии, говорит Зеновий Коринец

Выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки (иллюстрация) / Фото: Facebook

Гендиректор и художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки Зеновий Коринец сам принял решение об участии музыкального коллектива в номере "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и ему за это стыдно.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии.

Они (хор, – Ред.) там пели несколько песен. "Несе Галя воду", другое. Нам предложили эту песню сделать с Евгением Кошевым. У нас шел разговор такой, потому что я сам чувствовал, что это неприличный текст относительно Валерии Алексеевны. Но нам сказали: "Ну, видите, мы здесь и Коломойского стебаем, и президента, и депутатов, и наших депутатов. Мы это все делаем 20 лет, смеемся (над чиновниками, – ред.), и здесь ничего такого нет. Эту тему обсуждают". Мне неприятно, конечно, это было. Неправильное решение. Но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно", – заявил худрук.

По словам Коринця, хор таким выступлениями зарабатывает. В частности, "Квартал 95 " оплатил два выступления хора во дворце "Украина". И это (возможность заработать средства для хора, – Ред. ) также в определенной степени повлияло на принятие решения петь и о поджоге дома Гонтаревой.

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"Меня корректно попросили. Если вы понимаете, о чем я. Не давили, но говорили: "Чего вы переживаете?", убеждали", – говорит Коринец.

Он добавил, что хор сотрудничал с "Кварталом" не впервые и заметил, что "ничего антиукраинского и антигосударственного" в последнем выступлении не было, но и было "неприятное в отношении человека, за что еще раз извиняюсь".

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Коринец считает, что Верховная Рада не должна забирать у хора выступления на открытии и закрытии сессии парламента, мол, инцидент был, этого уже не изменишь, но он понимает, что это было неправильно и просит прощения.

На вопрос, продолжит ли хор сотрудничество с "Кварталом 95", Коринец сказал: "В таком режиме и таком стиле – нет. Ни за что. Там может быть что-то шутливое и веселое, но не такого плана".

Напомним, сама Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и позором , а министру культуры молодежи и спорта Владимиру Бородянскому пришлось извиниться за участие хора им Веревки в скандальном представлении.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что "шутка" "Квартала 95" о Гонтаревой может оказать негативное влияние на инвестиции в Украину .

Также сообщалось, как идет расследование поджога дома Гонтаревой в Гореничах под Киевом:

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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