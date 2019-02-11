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Кошки на войне: украинские военные опубликовали трогательные фото

Сегодня, 06:30

У бойцов ВСУ на Донбассе – сотни усатых-полосатых помощников

Кошки на войне: украинские военные опубликовали трогательные фото Украина У бойцов ВСУ на Донбассе – сотни усатых-полосатых помощников

Несмотря на боевые действия на Донбассе, украинские военные из состава частей и соединений операции Объединенных сил пытаются организовать свой быт таким образом, чтобы он напоминал им о родном доме, поэтому заводят на передовой кошек.

Фото дюжины усатых помощников бойцов ВСУ Оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины выложило на своей странице в Facebook.

На снимках можно увидеть "усатых-полосатых" любой расцветки, длины шерсти и степени мохнатости. Они важно восседают на плечах защитников Родины, на ящиках из-под боеприпасов и на коробах с пулеметными лентами.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал трогательную историю о кошке, спасенной бойцом на Донбассе . Кошка прибилась к военной части и была отдушиной для ребят, но однажды пришла вся в крови и нуждалась в помощи.

Также сообщалось, что после начала вооруженного конфликта на Донбассе лишившиеся хозяев животные прибились к украинским военным, а волонтерам пришлось спасать беременных кошек, а бойцы привозили собак под обстрелами .

Также сообщалось, что настоящим бичом бойцов на передовой стали расплодившиеся на Донбассе полевые мыши. Ведь они могут не только грызть пищу, но и ненароком сдетонировать гранаты . Поэтому военные стремятся завести себе усатых помощников, которые и с грызунами борются, и домашний уют приносят.

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Тег Донбасс, военные, кошка, ВСУ, ООС

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Сегодня

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