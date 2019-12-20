Косивская керамика оказалась в списке ЮНЕСКО

Косивская керамика внесена в список ЮНЕСКО. Такое решение было принято во время 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая состоялась в Колумбии.

До сих пор в этом перечне были петриковская роспись и украинские казацкие песни.

Инициировала внесение керамики в список ЮНЕСКО известная прикарпатская мастерица Мария Гринюк. Чтобы получить желаемое, ей понадобилось шесть лет нелегкой работы. Сегодня ее удостоили звания "Заслуженный деятель искусств Украины".

"Первое – это с мастерами беседа, чтобы они поняли, что это такое, чтобы это было их согласие, чтобы начать фестивали, публикации, выставки, и много работы", – подчеркнула художница Мария Гринюк.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что одно из древнейших сооружений Одесской области может оказаться под защитой ЮНЕСКО – Белгород-Днестровскую (Аккерманскую) крепость внесли в предварительный список всемирного наследия.

"Центр всемирного наследия ЮНЕСКО официально подтвердил включение объекта "Тира-Белгород (Аккерман) — на пути от Черного к Балтийскому морям" в Предварительный список ЮНЕСКО", — сообщили в Постоянном представительстве Украины при ЮНЕСКО.

Также стоит добавить, что ранее в Министерстве культуры рассказали, какие объекты Украины могут стать наследием ЮНЕСКО.

Тем временем, США официально покинули ЮНЕСКО. Став государством-наблюдателем Штаты прекратят с организацией сотрудничество по ряду вопросов.

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