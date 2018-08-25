Космическая Украина: достижения и победы

24 августа 2018 года Украина отметила 27 лет своей независимости. За это время в стране произошло много всего: были взлеты и падения, революции, победы и поражения. Но главное то, что Украина продолжает активно развиваться и укреплять свои позиции в самых разных сферах. Так, например, наша страна остается космической державой, и ей есть что показать миру. Сайт "Сегодня" собрал главные космические достижения Украины.

Украина покорила космос еще в 1997 г.

В далеком 1997 г. Леонид Каденюк стал первым гражданином независимой Украины, который совершил полет в космос продолжительностью 15 суток. В детстве Каденюк был обычным парнем, который мечтал о звездах, а спустя годы усердной учебы и работы его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Вопрос о полете Каденюка в космос решался на межгосударственном уровне между Украиной и США, после чего Леонид отправился на трехлетнюю подготовку в NASA. Полет состоялся 19 ноября 1997 г. в составе международного экипажа на американском космическом корабле "Columbia". В космосе Леонид Каденюк пробыл 15 дней и 16 часов. За это время он поставил множество биологических опытов и посадил на корабле целый огород для научных экспериментов.

После возвращения космонавт получил звание героя Украины, а позже стал депутатом Верховной Рады и советником премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики. Леонид Каденюк умер 31 января 2018 г. во время утренней прогулки в столичном парке Царское село от сердечного приступа.

Для Украины Каденюк и сегодня остается настоящей легендой. Именно благодаря ему в космосе прозвучал украинский гимн, а наша страна покорила новую высоту.

Леонид Каденюк. Фото: архив

Запускаются спутники и ракеты-носители

Одним из крупных космических достижений Украины стало создание множества мощных космических аппаратов и ракетоносителей. Например, таких, как спутники для дистанционного зондирования земли "Сич", ракеты-носители "Днепр" и "Зенит-3SL", а также "Циклон-3".

1 августа 1995 г. на околоземную орбиту запустили первый украинский искусственный научно-исследовательский спутник "Сич-1". А провели запуск с помощью ракеты-носителя "Циклон-3". Спутник должен был наблюдать за поверхностью Земли и проводить научные эксперименты и исследования ионосферы и магнитосферы. Позже запускались и другие похожие спутники.

Но Украина пошла дальше, и уже в 2014 г. на орбиту был запущен первый наноспутник – PolyITAN-1, спустя три года запустили и второй такой спутник, который был создан в Киевском политехническом институте. Эти аппараты должны исследовать климат Земли и изучать информацию о нижних слоях планеты. К слову, запускать спутники на орбиту помогают украинские ракеты-носители, например, "Днепр", "Зенит-2", "Циклон-3".

По состоянию на прошлый 2017-й год Украина запустила в космос более 150 ракет-носителей и 375 космических аппаратов.

Украина создает и продает комплектующие для космических аппаратов и ракет

Помимо того, что Украина сама пытается активно развивать космическую отрасль, она еще и производит множество комплектующих для космического оборудования: это и ракетно-космические комплексы, и сами ракеты-носители, и космические аппараты, а также двигатели, агрегаты и узлы к ракетоносителям, и отдельные системы космических аппаратов.

Например, только в прошлом году, крупнейший завод "Южмаш" возобновил производство ракет-носителей "Зенит". Сейчас предусматривается создание 12 ракет-носителей, которые будут использоваться в международных программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях. Завод тесно сотрудничает с другими странами и поставляет им комплектующие и оборудование. Среди основных заказчиков – компании из США, Кореи, Италии, Индии и т.д. К слову, сам Илон Маск, основатель компании SpaceX, назвал "Зенит" лучшей ракетой после своих.

Вообще, завод "Южмаш" давно получил статус мирового лидера в области ракетостроения и сегодня именно он составляет основу ракетно-космической промышленности Украины. Именно в Украине был разработан и произведен двигатель для европейской ракеты-носителя Vega и первая ступень для американской ракеты-носителя Antares.

Успехи украинской астрономии

Наверное, мало кто знает, но именно в нашей стране, а точнее, в Харькове расположен крупнейший в мире радиотелескоп декаметровых волн УТР-2 Радиоастрономического института НАН Украины. Работающие на УТР-2 астрономы первыми в мире обнаружили в межзвездной среде спектральные линии углерода (главного "кирпичика", необходимого для появления органической жизни), каталогизировали источники излучений в дальнем космосе, разработали теорию гравитационных линз, искривляющих свет от дальних звезд и галактик, изучили механизмы радиоизлучения Солнца и Юпитера.

Антенны УТР-2. Фото: planetarium-kharkov.org

А еще недавно внимание всего мира было приковано к комете Чурюмова-Герасименко. 30 сентября 2016 года космический аппарат "Розетта" опустился на поверхность кометы (а за два года до этого на небесное тело с "Розетты" был спущен аппарат "Филы"). Но важнейшие для освоения космоса исследования не состоялись бы, если бы не украинец – астроном Клим Чурюмов, который когда-то, еще в 1969 году и открыл комету, просматривая в Киеве фотопластинки другой кометы — 32P/Комас Сола, снятые Светланой Герасименко в Алма-Атинской обсерватории. Украинский астроном Клим Чурюмов продолжал научную работу и после обретения Украиной независимости. Ученый ушел из жизни 15 октября 2016 года.

Украинские таланты и ученные побеждают в конкурсах NASA

В Украине также есть талантливые молодые дарования, которые побеждают на международных конкурсах и удивляют своими идеями и разработками. Так, в 2016 году проект украинской команды Mars Hopper стал победителем хакатона (форума разработчиков) NASA в номинации "зрительские симпатии". Украинцы предложили технологию, которая помогла бы перемещаться по Марсу. Как известно, атмосфера на этой планете разряженная, а сила притяжения слабее, чем на Земле. Ученые предложили создать самолет, который будет приземляться на поверхность и собирать с планеты лед, превращая его в газ. При этом будет высвобождаться энергия, которая создаст реактивную тягу для вращения пропеллеров и следующего прыжка. Самолет будет перемещаться, словно прыгающее насекомое.

А в 2017 г. в ТОП-25 конкурса NASA вошли сразу две украинские команды, которые предлагали "земную" модель орбитальной станции и концепцию разумного поселения.

Украине часто не хватает возможностей и ресурсов, чтобы развивать космическую отрасль еще активнее и идти в ногу со временем. Но мы все же развиваемся, создаем мощную и конкурентоспособную технику и открыто заявляем на международной арене, что вполне можем быть космической державой.