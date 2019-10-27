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Коварная аллергия: опавшая листва опасна для здоровья

27 октября, 02:23

Многие люди не обращаются к аллергологам, а занимаются самолечением

/ Фото: Depositphotos

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Осенние симптомы. Традиционно периодом "мучений" аллергиков считается весна – время активного цветения. Однако не меньше опасностей их подстерегают и сейчас. Какие аллергены доставляют неприятности в осенний период и как их не спутать с простудой?

Насморк, раздражение кожи, внезапные и беспричинные слезы – нет, это симптомы не гриппа или простуды, а осенней аллергии.

В детстве у Дарьи была пищевая аллергия и аллергия на лекарства. Она вылечилась, но несколько недель назад почувствовала, что все снова вернулось.

"Я ночью проснулась от того, что задыхаюсь, Не могу дышать, у меня пропал абсолютно голос, я перестала разговаривать", – делится киевлянка Дарья Слесаренко.

Девушка сдала анализы, и диагноз подтвердился – аллергия вернулась. Рассказывает: большинство друзей также начали этой осенью страдать от насморка.

Медики говорят: с наступлением холодов люди меньше времени проводят на улице и редко проветривают помещения. И это создает идеальные условия для пылевых клещей. А еще осень – время дождей и слякоти. Опавшие листья не убирают, они преют и гниют – что создает благоприятные условия для быстрого распространения бактерий и грибков.

"Сейчас плесень и появляется она от того, что опадают листья, они гниют. Туманы ушли, плесени будет больше", – говорит Виктор Литус, заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии НМАПО им. Шупика МОЗ Украины.

Но профессор говорит, сейчас аллергия лечится. Проблема на самом деле в другом – многие люди не обращаются к аллергологам, а занимаются самолечением, потому что часто путают симптомы аллергии с обычной простудой.

В случае подозрений на аллергию или простуду медики советуют сразу обращаться к ним. Только так можно избежать осложнений любого заболевания.

Напомним, ранее мы писали, как избежать аллергии на солнце. "Сегодня" также рассказывали, как избавиться от аллергии на комаров.

Смотрите видео, как избежать аллергии на пыльцу и тополиный пух:

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Источник: Сегодня

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