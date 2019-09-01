КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим: время для пересечения сократилось

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с воскресенья, 1 сентября, перешли на осенний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы", – говорится в сообщении.
Так, осенью пограничники будут пропускать граждан через КПВВ с 07:00 до 18:30.
В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:
• "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" – КПВВ "Золотое";
• "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское";
• "Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка";
• "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое";
• "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
• "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".
Напомним, в Станице Луганской с 15 июля от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью подвозит специализированный автобус.
Кроме этого, на Донбассе утвержден новый порядок пересечения линии разграничения, касающийся перемещения товаров, что призвано облегчить жизнь местному населению. Такое нововведение позволит обеспечить права гражданских и удовлетворить их необходимые потребности.
Также мы сообщали, что в Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков.
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