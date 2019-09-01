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КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим: время для пересечения сократилось

1 сентября, 10:04

На осенний режим перешли пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе

фото: Госпогранслужба

фото: Госпогранслужба

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с воскресенья, 1 сентября, перешли на осенний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы", – говорится в сообщении.

Так, осенью пограничники будут пропускать граждан через КПВВ с 07:00 до 18:30.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

• "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" – КПВВ "Золотое";

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• "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское";

• "Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка";

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• "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое";

• "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

• "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, в Станице Луганской с 15 июля от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью подвозит специализированный автобус.

Кроме этого, на Донбассе утвержден новый порядок пересечения линии разграничения, касающийся перемещения товаров, что призвано облегчить жизнь местному населению. Такое нововведение позволит обеспечить права гражданских и удовлетворить их необходимые потребности.

Также мы сообщали, что в Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков.

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Донбасс пункт пропуска линия соприкосновения КПВВ

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