Крабовые палочки ТМ "Водный мир" получили "Добрий знак"

Крабовые палочки ТМ «Водный мир» первыми среди всех крабовых палочек, представленных на рынке Украины, успешно прошли проверку в лаборатории Eurofins Scientific на соответствие европейским стандартам качества и безопасности и получили «Добрый знак»

Сегодня потребители все больше и больше уделяют внимание вопросам качества и безопасности продуктов питания. По данным Nielsen, 75% потребителей в Украине внимательно читают состав продуктов на упаковке и заявляют, что готовы платить больше за товары, производители которых в открытую говорят об их происхождении.

Для ТМ "Водный мир" качество продукции и развитие культуры потребления морепродуктов всегда было в приоритете, однако при проведении маркетинговых исследований мы столкнулись со следующим инсайтом – потребители любят вкус крабовых палочек, но стараются ограничивать их потребление, так как считают их неполезным продуктом и не до конца понимают их состав.

Для снятия данного барьера и повышения доверия к категории крабовых палочек, летом 2019 года наша компания, прошла комплексную лабораторную проверку на соответствие охлажденных крабовых палочек ТМ "Водный мир" стандартам качества независимой системы контроля "Добрый знак", которой доверяют миллионы украинцев.

Проверка проводилась независимыми аудиторами, имеющими международную сертификацию, а сама продукция проверялась в Европейских лабораториях (Eurofins). Исследование проводилось на протяжении 3-х месяцев и состояло из 2-х этапов.

На первом этапе сертифицированными аудиторами независимой системы контроля качества "Добрый знак" были проверены мощности нашего производства – завод "Аквафрост" в Одесской области – на соответствие одному из самых жестких в мире стандартам качества – IFS Food. Проверка включала в себя аудит всех помещений завода, оборудования, сырья, готовой продукции, материалов, документов и компетенции сотрудников. По результатам аудита был сформирован соответствующий отчет об успешном прохождении проверки. Реклама После удачно пройденной проверки производства, в супермаркетах Киева было приобретено и отправлено на исследование в аккредитованную европейскую лабораторию Eurofins Scientific следующую продукцию ТМ "Водный мир":

Охлажденные крабовые палочки "Водный мир" 100 г

Охлажденные крабовые палочки "Водный мир" 200 г

Охлажденные крабовые палочки "Водный мир" 240 г В тренде Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть

Охлажденные крабовые палочки "Водный мир" 400 г

Продукты были протестированы по микробиологическим и физико-химическим показателям безопасности. Согласно результатам исследований, было установлено, что вся вышеупомянутая продукция полностью соответствует европейским стандартам качества и безопасности.

Теперь наши потребители могут быть уверенны, что крабовые палочки "Водный мир" – это полезный, вкусный, натуральный и безопасный продукт! Ищите любимые охлажденные крабовые палочки "Водный мир" на полках магазинов с эмблемой "Добрый знак"!

Для справки

Что такое "Добрый знак"?

"Добрый знак" — это независимая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов в Украине, целью которой является выявление наиболее качественных и безопасных продуктов и формирование культуры сознательного потребления в украинском обществе.

Потребность в "Добром знаке" возникла в 2014 г., когда стало понятно, что у украинского потребителя нет одного "знака качества", которому можно полностью доверять и который является понятным ориентиром для выбора продукта на полках магазинов. Продукты, чья упаковка отмечена маркировкой "Добрый знак", прошли тщательную лабораторную проверку по стандартам качества и безопасности стран Европейского Союза.

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