Красивого снежного Нового года не будет: синоптики обещают потепление

В ближайшие дни погода еще будет неприятной, но к праздникам снова изменится

/ Фото: Сегодня

Сказочного и снежного Нового года в Украине не будет – 31 декабря и 1 января снега не ожидается, а температура воздуха будет плюсовой. Только ночью будет пару градусов мороза.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 31 декабря по всей территории Украины будет сухая погода – никаких осадков. Температура воздуха днем ожидается 2-4 градуса тепла, на северо-востоке чуть прохладней – 0-2 градуса.

В Киеве ночью пару градусов мороза, а днем до +4.

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Потепление подтверждает и синоптик Наталия Диденко: "К концу недели влажная погода в Украине удержится – периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших "минусов". А 31 декабря – 1 января снова ожидается потепление".

Как сообщали новости "Сегодня", в последнюю пятницу года погода будет мало приятной – 27 декабря в Украине везде ожидается мокрая погода, а дождь может переходить в мокрый снег.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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