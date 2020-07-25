"Красных" стало больше: в Минздраве назвали области, не готовые к смягчению карантина

В Украине по состоянию на 25 июля девять областей не готовы к ослаблению карантина, в то время как еще два дня назад их было шесть. В обновленный список были включены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области.Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Так, критериям для ослабления противоэпидемических мер не соответствуют Винницкая (динамика 32,67%); Волынская (выявление 18,45%, динамика 13,98%); Житомирская (динамика 51,84%); Закарпатская (загруженность коек 64,23%); Ивано-Франковская (выявление 12,71%, динамика 35,30%); Львовская (выявление 11,51%); Ровенская (выявление 11,56%); Тернопольская (динамика 88,90%) и Черновицкая области (динамика 34,23%).

Отметим, Волынская и Ивано-Франковская область не соответствуют сразу двум критериям.

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Как мы сообщали ранее, за последние сутки, 24 июля, в Украине зафиксировали новый рекорд по числу заболевших. СOVID-19 обнаружили еще у 1106 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким будет карантин в Украине в августе.

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