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Кратковременные дожди и жара: какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C 2019-08-07T00:45:20+03:00 Украина 8-9 августа в Украине сохранится переменная облачность

Синоптики прогнозируют, что в среду, 7 августа, в Украине кратковременные дожди с грозами охватят только в западные и немного северные области, температура воздуха днем поднимется до + 31°.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре. Возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ветер юго-западный.

Температура ночью будет составлять 11-16°, в некоторых регионах = 7-9°, а днем возрастет до 26-31°. На востоке будет чуть прохладнее – 22-27°.

8-9 августа также ожидается переменная облачность. Так, 8 августа в западных и северных, а 9 августа – в центральных, южных и восточных областях пройдут дожди.

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Температура 8 августа ночью будет 15-20°, а днем – 27-32°, 9 августа в Украине — ночью 12-17°, днем 23-28°, кроме южных и восточных территорий.

О погоде в столице – 7 августа без осадков, а в Киевской области днем ожидается кратковременный дождь.

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Температура ночью в столице будет 13-15°, днем возрастет к 27-29°. В Киевской области — ночью 11-16°, днем 26-31°.

8-9 августа в Киеве будет переменно облачно. 8 августа следует ожидать кратковременные дожди, а вот 9 августа — без осадков.

Температура 8 августа ночью возрастет до 15-20°, а днем 27-32°. 9 августа ночью будет 12-17°, а днем 23-28°.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

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