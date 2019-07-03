Кредитная карта "Зелена" от А-Банка и Mastercard – широкие возможности в уникальном дизайне

А-Банк выпускает новую кредитную карту "Зелена" и обновляет приложение А24

Карта "Зелена" – это комплексный проект А-Банка и Mastercard, который не только объединил все возможности предыдущих продуктов, но и существенно расширил их. Новая кредитка А-Банка оформляется и обслуживается бесплатно, может использоваться в платежных терминалах мира, имеет высокую степень защиты транзакций и платежей и высокую скорость их совершения благодаря технологиям Mastercard, предоставляет более широкие возможности и отличается уникальным дизайном.

Так, обладатель карты "Зелена" получает доступ к сумме в 200 000 грн, которую может использовать без ограничений, сразу, без залога и поручителей. При этом действует повышенный льготный период в 62 дня, когда пользоваться деньгами можно бесплатно. А приятным бонусом, позволяющим экономить при оплате картой, станет cash-back до 20% на 2 выбранные категории продуктов.

Рассчитаться кредиткой "Зелена" можно в любом терминале – на ней есть и классическая магнитная лента, и чип, и технология бесконтактной оплаты. При этом находить "Зелену" в кошельке или портмоне среди множества карточек легко – она выделяется благодаря инновационному вертикальному дизайну с ребром, специально обозначенным цветом.

Оформляется карта "Зелена" просто и быстро – в одном из 220 отделений А-Банка или по заявке онлайн через форму сайта.



















Контролировать баланс на карте и совершать оплаты можно через бесплатный интернет-банкинг. А управлять кредитными картами вскоре можно будет еще технологичнее и удобнее, уверяют в А-Банке.

Обновленное приложение А24 для iOS предоставляет совершенно новый функционал, аналогов которому в Украине нет, и более широкий перечень операций. Например, управлять приложением можно одной рукой. Чтобы выполнить операцию, пользователю достаточно прокрутить большим пальцем барабан с предложенными действиями и выбрать необходимую функцию. Клиенты смогут одним движением пальца перевести свою трату в рассрочку и оплачивать ее частями. Также в приложении предусмотрены бонусы лояльности. В ближайших планах А-Банка – выпуск изменений в приложении и для Android.

Всю информацию о продуктах и практическую поддержку можно получить в контакт-центре А-Банка по простому и запоминающемуся номеру 7776. К слову, скорость соединения со специалистом составляет до 15 секунд. Через контакт-центр клиент также может совершать платежи, изменять секретные данные по карте и давать другие поручения в рамках своего пакета услуг.

Справка

А-Банк – это украинский банк, который предоставляет понятные и востребованные банковские сервисы физическим лицам и предприятиям. По оценкам рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", он имеет высокий уровень надежности депозитов (4+), высокую кредитоспособность (uaAA-) и стабильный прогноз развития. 220 отделений А-Банка работают по всей территории Украины. По состоянию на 2019 год, его надежность оценили 1,3 млн клиентов, 1,1 млн из которых получили кредитные карты. Одним из его партнеров является Mastercard – международная платежная система, на базе которой созданы карты А-Банка, в том числе и новая кредитка "Зелена". Платежная система Mastercard – одна из самых надежных в мире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кредитная карта "Зелена" от А-Банка и Mastercard – широкие возможности в уникальном дизайне". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"