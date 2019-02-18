Кремль готовил провокацию против УПЦ МП: в СБУ раскрыли детали

ФСБ координировала перешедшего на сторону "ДНР" предателя Украины для провокаций против украинских храмов

Церковь Рождества Богородицы, 1892 г. / Фото: wikipedia.org.

Кремль готовил провокацию против УПЦ МП: в СБУ раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/74a/cb9/5c474acb903a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/74a/cb9/5c474acb903a8.jpg 2019-02-18T18:32:00+02:00 Украина ФСБ координировала перешедшего на сторону "ДНР" предателя Украины для провокаций против украинских храмов

Провокации против 20 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата были спланированы и организованы экс-сотрудником СБУ, одним из руководителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" Егором Соболевым, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"СБУ получен план так называемых "оперативных мероприятий", подготовленный в так называемом МГБ "ДНР", согласованный с кураторами в Ростовской области... 20 фактически объектов, которые планируется атаковать в Украине", – сказал он 18 февраля, представив оригинал документа.

Согласно плану, общинам УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин поступали на электронные аккаунты письма с угрозами от якобы патриотических сил.

Кроме того, предполагалось нападение на представителей духовенства УПЦ (МП), для чего планировалось привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО

"За каждую акцию по дестабилизации ситуации на религиозной основе были разработаны расценки. Автором этого плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник СБУ, а ныне один из руководителей так называемой МГБ "ДНР" Егор Соболев", – рассказал глава украинской спецслужбы.

Грицак отметил, что перебежчика уволили из Донецкого УСБУ в 2014 году из-за служебного несоответствия. На данный момент на его заведено уголовное производство по факту госизмены.

Соболев является автором плана, непосредственным организатором и человеком, который координировал свои действия с ФСБ. Реализация этого плана, как отметил глава СБУ, была предотвращена.

Напомним, ранее Грицак рассказал, как Россия пытается разыграть "политическую карту", устраивая религиозные провокации в Украине.

Кроме того, ранее президент Петр Порошенко рассказал, какие провокации Россия ведет в отношении Украины из-за получения украинской поместной церковью автокефалии.

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