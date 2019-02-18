Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Кремль готовил провокацию против УПЦ МП: в СБУ раскрыли детали

Сегодня, 18:32

ФСБ координировала перешедшего на сторону "ДНР" предателя Украины для провокаций против украинских храмов

Церковь Рождества Богородицы, 1892 г. / Фото: wikipedia.org
Церковь Рождества Богородицы, 1892 г. / Фото: wikipedia.org.
Кремль готовил провокацию против УПЦ МП: в СБУ раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/74a/cb9/5c474acb903a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/74a/cb9/5c474acb903a8.jpg Украина ФСБ координировала перешедшего на сторону "ДНР" предателя Украины для провокаций против украинских храмов

Провокации против 20 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата были спланированы и организованы экс-сотрудником СБУ, одним из руководителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" Егором Соболевым, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"СБУ получен план так называемых "оперативных мероприятий", подготовленный в так называемом МГБ "ДНР", согласованный с кураторами в Ростовской области... 20 фактически объектов, которые планируется атаковать в Украине", – сказал он 18 февраля, представив оригинал документа.

Согласно плану, общинам УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин поступали на электронные аккаунты письма с угрозами от якобы патриотических сил.

Кроме того, предполагалось нападение на представителей духовенства УПЦ (МП), для чего планировалось привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО

"За каждую акцию по дестабилизации ситуации на религиозной основе были разработаны расценки. Автором этого плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник СБУ, а ныне один из руководителей так называемой МГБ "ДНР" Егор Соболев", – рассказал глава украинской спецслужбы.

Грицак отметил, что перебежчика уволили из Донецкого УСБУ в 2014 году из-за служебного несоответствия. На данный момент на его заведено уголовное производство по факту госизмены.

Соболев является автором плана, непосредственным организатором и человеком, который координировал свои действия с ФСБ. Реализация этого плана, как отметил глава СБУ, была предотвращена.

Напомним, ранее Грицак рассказал, как Россия пытается разыграть "политическую карту", устраивая религиозные провокации в Украине.

Кроме того, ранее президент Петр Порошенко рассказал, какие провокации Россия ведет в отношении Украины из-за получения украинской поместной церковью автокефалии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ФСБ, упц мп, провокации, томос, днр

Вы сейчас просматриваете новость " Кремль готовил провокацию против УПЦ МП: в СБУ раскрыли детали". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сирии готовят провокацию против Украины

23 января, 00:47

На территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине

Россия готовит провокации на почве Томоса: украинские священники сделали предупреждение

6 января, 16:18

Военные священники получили информацию о готовящейся "картинке" для российских СМИ

Новые методички: Тымчук рассказал о действиях Кремля после Томоса

6 января, 17:47

Российская пропаганда активно распространяет вбросы о "рейдерских захватах" храмов в Украине

"Мы провокаций не устраиваем": в УПЦ МП ответили на предостережение СБУ

14 декабря 2018, 11:39

Спецслужба сообщала о раскрытии планов по силовым провокациям и крестным ходам 15 декабря, организованным спецслужбами РФ

СБУ сорвала провокацию сына Януковича у здания Администрации президента

3 октября 2018, 12:27

Еще один беглец времен Януковича также пытался подбросить Киеву проблемы, но у посольства РФ

"Будем действовать жестко": Аваков предостерег от религиозной вражды в Украине

12 октября 2018, 11:20

После решения по автокефалии в Украине может возникнуть угроза экстремизма и вражды между конфессиями

Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

В России подстрелили известного актера: первые детали

В сети показали опытного киевского вора-наглеца: фото

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад

Подводные камни установки счетчика

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

"Ты говоришь неправду": Вакарчук раскритиковал Зеленского

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру