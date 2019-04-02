Кремль попытается поставить под сомнения легитимность выборов в Украине – американский дипломат
Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Украине ко второму туру выборов
Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине к проведению второго тура президентских выборов и поставить под сомнения их легитимность. Об этом заявил экс-заместитель госсекретаря США, бывший президент Freedom House, старший директор по вопросам прав человека Института Маккейна Дэвид Крамер, сообщает "Укринформ".
"Главный интерес России заключается в том, чтобы попытаться создать среду, в которой следующий президент – или переизбранный президент Порошенко – рассматривался бы как нелегитимный", – рассказал эксперт.
Крамер отметил, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине и создать обстоятельства, при которых свободные и честные выборы оказались бы под вопросом.
Напомним, ЦИК обработала 97,73% протоколов и подсчитала 18 441 456 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,26% (5 581 527 голос). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,92% (2 936 977 голосов). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,38% (2 469 025 голосов).
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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