Крещение 2020: вблизи водоемов будут дежурить более 3 тысяч спасателей

Кроме спасателей, на локациях будут медики и водолазы

фото: Андрей Котляр, Facebook

На Крещение в Украине возле водоемов будут дежурить более трех тысяч спасателей и 590 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как написали в ведомстве, в каждом регионе определены места, куда граждане могут прийти и окунуться в воду.

Возле этих мест дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. На водоемах уже установили около тысячи постов со средствами спасения людей на воде.

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В каждом регионе проводили профилактические работы: раздавали тематические листовки, общались с гражданами и проводили учения.

В ближайшее воскресенье, 19 января, наступит православный праздник Крещения, завершающий сезон новогодних и рождественских праздников. Считается, что именно в этот день вода обладает особенными свойствами – смывает все плохое и исцеляет. Так что в ледяную воду окунаются даже те, кто "моржом" не является.

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В 2020 году в Киеве для проведения этого ритуала подготовили несколько мест, где можно будет окунуться с минимальным риском и под присмотром спасателей, которые будут дежурить с семи утра до восьми часов вечера.

Также мы рассказывали, как правильно подготовиться к окунанию на Крещение. Всего есть шесть важных правил.

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