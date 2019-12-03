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"Крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО

3 декабря, 03:04

В прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы

Вадим Альперин. Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

Вадим Альперин. Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook

В понедельник, 2 декабря, "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

Об этом сообщает "Слово і діло". Информацию также подтвердил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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Под залог в размере 18 млн грн вышел на свободу также задержанный Олег Себов, которого называют "правой рукой" Альперина.

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Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, взяли ли в НАБУ подарок за поимку "крестного отца контрабанды", одесского бизнесмена Вадима Альперина. Он считает, что это сотрудники НАБУ сделали главный подарок всей стране.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету. Стало известно, что он сбежал от следствия, но 27 ноября был задержан. 29 ноября суд избрал меру пресечения для Альперина.

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