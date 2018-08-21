Криминал на экспорт: украинцы сидят за наркотики и терроризм за границей

Количество украинцев, которые отбывают наказание в тюрьмах за границей, исчисляется тысячами. Об этом "Сегодня" сообщила пресс-служба украинского МИДа.

"По состоянию на 30 июня 2018 года количество осужденных граждан Украины, которые отбывают наказание за границей, составляет 6786 человек. Подавляющее большинство из указанной категории были осуждены за совершение уголовного преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ на территории Российской Федерации", — сообщил нам пресс-центр внешнеполитического ведомства.

Правозащитники и силовики говорят, что за последние два года тысячи украинских юношей стали невольными преступниками, а по сути — жертвами преступных организаций. Они устраивались работать курьерами, а затем под угрозой физической расправы их заставляли доставлять покупателям спайсы и сомнительные курительные смеси, которые классифицируются как наркотики. После того, как в 2016—2017 годах ситуация достигла своего пика, родственники таких "заробитчан" объединились и попросили помощи у властей. На уровне МИДа и Минюста были организованы специальные встречи родственников таких курьеров и руководителей ведомств, после этого дипломаты разработали ряд срочных рекомендаций и предупредили украинцев быть по-особенному бдительными при устройстве на работу в РФ.

Как выяснила "Сегодня", за последние 5 лет два гражданина Украины за границей были приговорены судами к пожизненным срокам.

"В Великобритании и на Шри-Ланке", — уточнили в МИДе.

Один из украинцев, осужденных за рубежом, — молодой житель Днепропетровской области, аспирант Павел Лапшин, который, будучи аспирантом Национальной металлургической академии, приехал в Британию на стажировку. В конце 2013 года суд Лондона приговорил его к тюремному сроку, который может быть пересмотрен лишь через 40 лет. Как сообщала "Сегодня", суд признал Павла Лапшина виновным в убийстве мусульманина на почве расовой неприязни, кроме того, британские правоохранители инкриминировали Лапшину подготовку терактов в Англии. В Днепре мы разыскали друзей семьи Павла и его отца.

"Ситуация в их семье сейчас непростая, — рассказал нам один из друзей их семьи. — Мама Паши Галина в марте 2013 года стала одной из пострадавших в резонансном ДТП, когда автомобиль вылетел на остановку (тогда погибли 5 человек и несколько были травмированы. — Авт.). Она получила серьезную травму, до сих пор есть проблемы с ногами. Отец Паши продолжает работать в вузе, думаю, что это ему только на пользу — работа дает возможность не замкнуться в себе. Знаю, что он ездил к Пашке два раза. Пашу время от времени переводят из одной тюрьмы в другую — говорят, что по британским законам такие меры принимают, чтобы осужденный не успел вступить в сговор с работниками тюрьмы".

Отец Павла, известный в городе преподаватель и ученый Сергей Лапшин, рассказал "Сегодня", что периодически общается с сыном по телефону, иногда пишет письма.

"Последний раз я был в Англии осенью прошлого года, — рассказал нам Сергей Павлович. — Познакомился с начальником тюрьмы. К Паше там хорошо относятся. Он писал прошение о переводе его в Украину, но, видимо, документ "застрял" где-то в министерских кабинетах. В следующий раз, когда буду говорить с Пашей, обсудим возможность ходатайства о пересмотре дела".

А на Шри-Ланке отбывает пожизненное украинец Евгений Мазур, изначально приговоренный к высшей мере наказания за убийство 8-летней девочки. Но из-за того, что с 1975 года смертельные приговоры не приводятся в исполнение, Мазур автоматически перешел в категорию пожизненно осужденных.

Сейчас еще более 8 тысяч украинцев задержаны или арестованы за пределами нашей страны по подозрению в различных преступлениях за минувшие полгода.

TASS

Россия. Подавляющее большинство осужденных украинцев сидит за наркотрафик

Все чаще ловят наших хакеров

По данным силовиков ЕС, в последние годы среди задержанных и разыскиваемых киберпреступников становится все больше украинцев. Например, зимой нынешнего года в Киеве копы задержали подозреваемого, за которым охотились полицейские сразу из 30 стран. 34-летний уроженец Якутии и гражданин Украины Геннадий К. подозревается в том, что является организатором хакерской платформы, которая ежедневно инфицировала по миру около 500 тыс. компьютеров. Есть претензии к этому гражданину и у украинских полицейских — ему инкриминируют четыре статьи УК, включая "Мошенничество". Примечательно, что в 2016 году он уже задерживался в Полтавской области, но был отпущен судом.