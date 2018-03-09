Криптовалюты перестали интересовать украинцев

Сегодня, 15:22

Количество поисковых запросов в Google по слову "биткоин" сократилось в пять раз

Фото:pixabay
Фото:pixabay

В то время, как в разных странах мира принимают решения о запуске национальных криптовалют, в Украине снижается интерес к нетрадиционным финансам. Количество поисковых запросов в Google по самой ажиотажной криптовалюте "биткоин" в период с декабря 2017 по март 2018 сократилось в пять раз, сообщило ain.ua.

Аналогичная ситуация сложилась и с запросом по слову "криптовалюта". Не сохранился интерес украинцев также и к ее курсу.

Кроме того, украинцы стали меньше гуглить и "технологию блокчейн", однако, интерес к ней пока сохраняется – за четыре месяца количество запросов сократилось всего лишь в два раза.

Напомним, решения крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты способстовали обвалу биткоина.

Напомним, первой в мире национальную криптовалюту запустила Венесуэла. 20 февраля начала предпродажу собственной криптовалюты El Petro (петро).Вскоре после запуска правительство страны заявило, что в первый же день продало токены Petro на 735 млн долларов и вводит их в реальный оборот государства.
биткоин, криптовалюта

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